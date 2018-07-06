Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artışla 382,36 puana çıktı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26 artarak 12.496,17 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 kazançla 7.617,70 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 5.375,77 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,05 artışla 21.925,51 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,39'luk kazançla 9.905,00 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.23 itibarıyla yüzde 0,44'lük artışla 1,1740 seviyelerinde işlem görüyor.
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