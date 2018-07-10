Avrupa borsaları yükselişle kapandı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları yatırımcıların şirket gelirlerine odaklanmasıyla günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,43 artarak 386,25 puandan kapandı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,11 artarak 22.057,30 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,53 artarak 12.609,85 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05’lik artışla 7.692,04 seviyesinden, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 artışla 5.434,36 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,15’lik düşüşle 1,1731 seviyelerinde işlem görüyor.
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