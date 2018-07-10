FİNANS

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 20:19 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları yatırımcıların şirket gelirlerine odaklanmasıyla günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,43 artarak 386,25 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,11 artarak 22.057,30 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,53 artarak 12.609,85 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05’lik artışla 7.692,04 seviyesinden, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 artışla 5.434,36 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,15’lik düşüşle 1,1731 seviyelerinde işlem görüyor.

PARTNERResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark ettiResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark etti
İran: ABD iç isyan çıkarmak istiyor, en kötü senaryolara hazırlanıyoruzİran: ABD iç isyan çıkarmak istiyor, en kötü senaryolara hazırlanıyoruz
Airbus’ın yeni uçağı Kanada’danAirbus’ın yeni uçağı Kanada’dan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsa kapanış Londra

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Bakan Berat Albayrak görevi devraldı

Bakan Berat Albayrak görevi devraldı

15 Temmuz'da İstanbul'da ulaşım ücretsiz

15 Temmuz'da İstanbul'da ulaşım ücretsiz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran: ABD iç isyan çıkarmak istiyor, en kötü senaryolara hazırlanıyoruz

İran: ABD iç isyan çıkarmak istiyor, en kötü senaryolara hazırlanıyoruz

Airbus’ın yeni uçağı Kanada’dan

Airbus’ın yeni uçağı Kanada’dan

TOKİ’nin Silivri konut kurası yarın yapılacak

TOKİ’nin Silivri konut kurası yarın yapılacak

İran Hürmüz'ü kapatma tehdidini yineledi

İran Hürmüz'ü kapatma tehdidini yineledi

Ersoy'un bakanlığı, turizciyi umutlandırdı

Ersoy'un bakanlığı, turizciyi umutlandırdı

Tajani: Yeni hükümetten AB’ye pozitif sinyaller bekliyoruz

Tajani: Yeni hükümetten AB’ye pozitif sinyaller bekliyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.