FİNANS

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 20:28 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 artışla 375,51 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02’lik kazançla 7.279,30, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,22 artışla 11.986,34, İspanya'da IBEX 35 yüzde 1,09 değer kazanarak 9.270,80, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 artarak 5.269,63 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 2,30’luk artışla 20.918,90 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,42'lik artışla 1,1602 seviyelerinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları borsa Stoxx Europe 600

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