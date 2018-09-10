Avrupa borsaları yükselişle kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 artışla 375,51 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02’lik kazançla 7.279,30, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,22 artışla 11.986,34, İspanya'da IBEX 35 yüzde 1,09 değer kazanarak 9.270,80, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 artarak 5.269,63 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 2,30’luk artışla 20.918,90 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,42'lik artışla 1,1602 seviyelerinde bulunuyor.
Kredi kartı borcundan takibe alınanların sayısı azaldı
'Abart egzozlu' araç sahipleri yandı! Ceza yağıyor
Rus rublesi dolar karşısında 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (10 Eylül 2018)
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum