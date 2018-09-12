Avrupa borsaları yükselişle kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları günü kazançla tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 artışla 375,08 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55’lik kazançla 7.313,36, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,52 artışla 12.032,30, İspanya'da IBEX 35 yüzde 0,24 değer kazanarak 9.306,80, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 artarak 5.332,13 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,52’lik artışla 20.963,00 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.45 itibarıyla yüzde 0,18'lik artışla 1,1627 seviyelerinde bulunuyor.
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