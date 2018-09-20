Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları günü kazançla tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,70 artışla 382,63 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49’lık kazançla 7.367,32, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,88 artışla 12.326,48, İspanya'da IBEX 35 yüzde 1,03 değer kazanarak 9.583,70, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 01,07 artarak 5.451,159 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,51’lik artışla 21.388,38 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.25 itibarıyla yüzde 0,65'lik artışla 1,1748 seviyelerinde bulunuyor.
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