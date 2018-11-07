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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 20:24 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,06 artışla 366,39 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09 kazançla 7.117,28 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 yükselişle 5.137,94 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,42 artışla 19.540,94 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,99 kazançla 9.167,790 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,83 artarak 11.579,10 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 20.18 itibarıyla yüzde 0,30’luk artışla 1,1458 seviyelerinde işlem görüyor.

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