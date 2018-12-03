FİNANS

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 21:16 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,03 artışla 361,18 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,18 artarak 7.062,41 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,85 değer kazanarak 11.465,46 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,00 yükselerek 5.053,98 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,26 kazançla 19.622,36 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.42 itibarıyla yüzde 0,33'lük artışla 1,1352 seviyelerinde işlem görüyor.

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