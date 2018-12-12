FİNANS

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 21:10 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,69 artışla 350,00 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08 artarak 6.880,19 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,38 değer kazanarak 10.929,43 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,15 yükselerek 4.909,45 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,91 kazançla 18.945,80 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.38 itibarıyla yüzde 0,43'lük artışla 1,1361 seviyelerinde işlem görüyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Analist Sement:Konkordato ilan eden bazı firmaların teşvikleri iptal edildiAnalist Sement:Konkordato ilan eden bazı firmaların teşvikleri iptal edildi
Doğan Holding'te üst düzey atamaDoğan Holding'te üst düzey atama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsa Endeks

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti ve CHP ittifakı dağıldı iddiası!

İYİ Parti ve CHP ittifakı dağıldı iddiası!

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

2019'da trafik sigorta primlerinde artış olmayacak

2019'da trafik sigorta primlerinde artış olmayacak

İspanya hükümetinden asgari ücrete rekor artış

İspanya hükümetinden asgari ücrete rekor artış

Yerli helikopterin adı belli oldu: Gökbey! İşte özellikleri

Yerli helikopterin adı belli oldu: Gökbey! İşte özellikleri

Ev sahipleri dikkat! O parayı ödemeyebilirsiniz

Ev sahipleri dikkat! O parayı ödemeyebilirsiniz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Analist Sement:Konkordato ilan eden bazı firmaların teşvikleri iptal edildi

Analist Sement:Konkordato ilan eden bazı firmaların teşvikleri iptal edildi

Doğan Holding'te üst düzey atama

Doğan Holding'te üst düzey atama

'Sağlık'ta finansal baskı azalacak

'Sağlık'ta finansal baskı azalacak

Yılda 1 milyar kişinin girdiği AVM'lerin cirosu 130 milyar TL

Yılda 1 milyar kişinin girdiği AVM'lerin cirosu 130 milyar TL

Yılbaşı dekorasyon ürünlerine talep 2,5 kat arttı

Yılbaşı dekorasyon ürünlerine talep 2,5 kat arttı

CarrefourSA, Yerli Malı Haftası’nı indirimlerle kutluyor

CarrefourSA, Yerli Malı Haftası’nı indirimlerle kutluyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.