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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 20:30 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,63 artışla 375,60 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 artarak 7.159,19 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,42 değer kazanarak 11.572,41 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 yükselerek 5.306,38 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,57 kazançla 20.749,20 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.15 itibarıyla yüzde 0,15'lik yükselişle 1,1304 seviyelerinde işlem görüyor.

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