FİNANS

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 01.04.2019 19:41 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,21 artışla 383,67 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 artarak 7.317,38 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,35 değer kazanarak 11.681,99 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,03 yükselerek 5.405,53 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,10 kazançla 21.520,25 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,09'luk düşüşle 1,1204 seviyelerinde işlem görüyor.

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Avrupa borsa Endeks

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