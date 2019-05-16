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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 20:01 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,27 artışla 382,88 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 artarak 7.353,51 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,74 değer kazanarak 12.310,37 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,37 yükselerek 5.448,11 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,38 kazançla 21.151,80 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.42 itibarıyla yüzde 0,21'lik düşüşle 1,1176 seviyelerinde işlem görüyor.

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