FİNANS

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 20:05 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,66 artışla 374,71 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21 artarak 7.285,90 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,68 değer kazanarak 11.845,41 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,31 yükselerek 5.387,96 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,47 kazançla 20.841,15 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.40 itibarıyla yüzde 0,14'lük artışla 1,1213 seviyelerinde işlem görüyor.

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