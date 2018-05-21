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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 10:36 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe İtalya hariç pozitif başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 artışla 395,29 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,40 değer kazancıyla 7.810,11 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 artışla 5.626,31 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,03 primle 10.115,00 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 1,78 düşüşle 23.201,67 puanda seyrediyor.

Almanya'da, resmi tatil dolayısıyla piyasalarda bugün işlem gerçekleştirilmeyecek.

Analistler, bu hafta Almanya ve İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

İtalya'da hükümet kurma çalışmalarında sona gelindiğine ilişkin açıklamaların gündemin tekrar ekonomiye dönmesini sağladığını belirten analistler, kurulacak olan hükümetin politikalarına ilişkin belirsizliklerin İtalya pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

İtalya'da önceki haftadan beri aşırı sağcı Lig partisi ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasında devam eden hükümet müzakerelerinin sonucunda ortaya çıkan hükümet programı, kabine listesiyle birlikte bugün Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunulacak.

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