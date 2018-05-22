İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 artışla 396,01 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,07 değer kazancıyla 7.864,78 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,02 primle 13.081,14 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 5.637,55 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,36 yükselişle 10.096,00, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,42 artışla 23.190,10 puanda seyrediyor.

Analistler, İtalya'da hükümet belirsizliğinin ardından, kurulacak hükümetin mali disiplinden uzaklaşacağına ilişkin yorumların piyasaları negatif etkilemeye devam ettiğini belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını kaydetti.

