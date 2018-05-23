İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, ABD ve Asya borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 azalışla 396,06 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,34 değer kaybıyla 7.850,16 puan oldu.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,28 düşüşle 13.136,58 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 azalışla 5.622,69 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,05 değer kaybıyla 10.032,00, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 1,02 gerileyerek 22.965,56 puanda seyrediyor.
Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.
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