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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 10:36 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, Almanya hariç güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 artışla 392,70 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,07 değer kazancıyla 7.793,80 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 artışla 5.577,58 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,44 yükselişle 10.069,00, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,18 primle 22.960,12 puanda seyrediyor.

Almanya'da ise açıklanan yılın ilk çeyrek büyüme verisinin yüzde 2,3 ile beklentileri karşılamasına rağmen DAX endeksi yüzde 0,13 değer kaybederek 12.960,87 puana geriledi.

Analistler, bugün İngiltere'de perakende satışlar ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve 2. el konut satışları verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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Avrupa borsaları piyasalar

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