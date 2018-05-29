İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,62 azalarak 387,39 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,72 düşüşle 7.675,36 puan oldu.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,63 azalışla 12.777,13 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,73 düşüşle 5.470,56 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,41 değer kaybıyla 9.629,80 puanda seyrederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,53 düşüşle 21.600,37 puanda bulunuyor.
İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, dün aşırı sağcı Lig ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi arasındaki hükümet kurma girişiminin çökmesinin ardından hükümeti kurma görevini eski IMF Türkiye Masası şefi ve ekonomist Carlo Cottarelli’ye verdi. Hükümet güven oyu alabilirse erken seçim 2019’da, alamazsa ağustos sonrasında yapılacak.
Analistler, yaşanan siyasi gelişmeler ile avro/dolar paritesinin 1,16'nın altına gerilediğini belirterek, pay piyasalarında ise İtalya'daki gelişmelerin ekonomiye olumsuz etkilerinin artabileceği endişelerinin fiyatlandığını kaydetti.
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