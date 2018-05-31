İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artarak 386,27 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,18 yükselişle 7.702,51 puan oldu.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,10 primle 21.807,56 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 artışla 5.428,95 puanda seyrederken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13 azalışla 12.767,7 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,18 düşüşle 9.554,00 puanda bulunuyor.

Analistler, İtalya'da hükümet kurulabilmesine ilişkin yeni bir ihtimalin ortaya çıkmasıyla Avrupa borsalarında dün başlayan alıcılı seyrin, sınırlı da olsa bugün devam ettiğini söyledi.

İtalya'daki gelişmelerin takip edileceğini ifade eden analistler, Avro Bölgesi enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

