İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İtalya ve İspanya'da siyasi belirsizliğin azalmasının etkisiyle haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,60 artarak 397,15 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,45 yükselişle 7.735,94 puan oldu.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,84 artışla 22.300,11 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 değer kazancıyla 5.494,27 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,81 primle 12.827,22 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,1 yükselişle 9.738,90 puanda seyrediyor.

Analistler, İtalya ve İspanya'da siyasi belirsizliklerin azalmasının piyasalara olumlu yansıdığını belirterek, bundan sonraki süreçte piyasaların daha çok ekonomik verilere odaklanacağını kaydetti.

Bugün Avro bölgesi Üretici Fiyat Endeksi ile ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini ifade eden analistler, haftaya yükselişle başlayan avro/dolar paritesinin seyrinin de pay piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.

