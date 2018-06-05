İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, yoğun veri gündeminin takip edileceği güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 azalarak 387,27 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,09 düşüşle 7.708,20 puan oldu.
İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 azalışla 21.962,35 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kaybıyla 5.461,46 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 düşüşle 12.756,10 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,05 azalışla 9.741,00 puanda seyrediyor.
Analistler, İtalya'da yeni hükümetin bugün güvenoyu almasının beklendiğini belirterek, Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerinin takip edileceğini kaydetti.
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