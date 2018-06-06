İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 artarak 387,39 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,27 değer kazancıyla 7.707,50 puan oldu.
İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,34 primle 21.8841,04 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 artışla 5.476,98 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,26 yükselişle 12.821,24 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,12 primle 9.696,70 puanda seyrediyor.
Analistler, bugün Avro Bölgesi perakende sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans
Dolar ne kadar oldu? (6 Haziran 2018 dolarda son durum)
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Zonguldak'ta verdi! Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 kişi alıncak!
Dolar ne kadar? Dolar kurunda son dakika gelişmesi (5 Haziran dolar fiyatı)
Okuyucu Yorumları 0 yorum