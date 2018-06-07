İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 artarak 387,73 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,30 değer kazanarak 12.869,80 puan oldu.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,56 primle 21.932,65 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 artışla 5.480,15 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,73 değer kazancıyla 9.862,90 puanda seyrediyor. İngiltere'de ise teknik bir arıza nedeniyle pay piyasalarının açılışının ertelendiği belirtildi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi birinci çeyrek GSYH ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

