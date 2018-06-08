İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,46 azalarak 384,18 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,68 düşüşle 7.652,97 puan oldu.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,36 azalışla 21.463,41 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 değer kaybıyla 5.409,44 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,15 düşüşle 12.663,55 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,94 azalışla 9.736,00 puanda seyrediyor.

Analistler, Kanada'da bugün başlayacak ve 2 gün sürecek dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkeden oluşan G7 Grubu'nun Liderler Zirvesi'nden gelecek haber ve açıklamalar yakından takip edileceğini kaydetti.

ABD ve diğer ülkeler arasında ticarete ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle risk iştahının azaldığını bildiren analistler, bu durumun dünya borsalarının negatif seyir izlemesine neden olduğunu söyledi.

