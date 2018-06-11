İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,40 artarak 386,68 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,50 değer kazancıyla 7.719,05 puan oldu.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,84 primle 21.749,84 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 artışla 5.469,95 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,61 yükselişle 12.843,95 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,06 primle 9.849,90 puanda seyrediyor.

Analistler, bu hafta çarşamba günkü ABD Merkez Bankası ile perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının yatırımcıların odağında olacağını belirterek, ECB yetkililerinin tahvil alım programıyla ilgili açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

