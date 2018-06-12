İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,30 artarak 389,09 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,26 değer kazancıyla 7.757,80 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,50 primle 22.194,23 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 artışla 5.493,14 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,68 yükselişle 12.930,84 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,29 primle 9.926,70 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında gerçekleştirilen zirveden gelecek haber ve açıklamaların da küresel risk iştahı üzerinde etkili olabileceğini belirterek, bugün ayrıca Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade etti.

