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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 10:50 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere ve İspanya hariç güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artarak 388,12 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,15 değer kaybederek 7.692,08 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,37 primle 22.202,16 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 artışla 5.460,78 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06 yükselişle 12.850,57 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,12 kayıpla 9.912,90 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandığını belirterek, bugünkü Fed kararının ardından yarınki Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil alım programına ilişkin açıklamaların küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verisinin takip edileceğini bildiren analistler, bu akşamki Fed ve yarınki ECB kararları öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları piyasalar

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