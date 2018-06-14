İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, bugünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı öncesinde güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,50 azalarak 386,46 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,55 düşüşle 7.660,67 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,65 azalışla 12.806,34 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 düşüşle 5.425,45 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,35 değer kaybıyla 9.864,40 puanda seyrederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,56 düşüşle 22.090,56 puanda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2018 ve 2019'daki faiz artışlarının daha hızlı olabileceği beklentilerinin küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini belirtti.

Bugünkü ECB kararı sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ve yarınki Japonya Merkez Bankası (BoJ) kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, ECB'nin faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak varlık alım programı ile ilgili açıklamaların takip edileceğini dile getirdi.

