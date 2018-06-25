İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,51 azalarak 383,09 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,58 değer kaybıyla 7.636,95 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,13 azalışla 21.639,30 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,81 düşüşle 12.474,72 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,95 azalarak 9.697,50 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 değer kaybıyla 5.354,74 puanda seyrediyor.

Analistler, bu hafta ABD ve İngiltere'de büyüme verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin hafta boyunca devam edecek konuşmalarının takip edileceğini belirterek, ticaret savaşına ilişkin haber ve açıklamaların da yatırımcıların risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

