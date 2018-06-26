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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 10:45 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,26 artarak 378,14 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,12 yükselişle 7.518,41 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,85 artışla 21.511,41 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,60 yükselişle 12.345,56 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,35 primle 9.653,20 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 değer kazancıyla 5.311,41 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksi ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, ticaret savaşı ve buna bağlı küresel risk iştahı üzerinde etkili olabilecek haber ve açıklamaların da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

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Avrupa borsaları piyasalar

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