İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne karışık başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 azalarak 377,02 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,27 yükselişle 7.558,63 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 azalışla 21.362,00 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,11 düşüşle 12.222,55 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,18 değer kaybıyla 9.621,00 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,14 değer kazancıyla 5.288,83 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları ve dayanıklı mal siparişleri ile bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşına ilişkin söylemlerinin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını dile getirdi.

