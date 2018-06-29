İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,94 artarak 380,40 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,99 yükselişle 7.691,12 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,42 artışla 21.736,96 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,20 yükselişle 12.323,70 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,85 primle 9.670,50 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,37 değer kazancıyla 5.348,12 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi enflasyonu, İngiltere'de büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

