İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,30 artarak 378,02 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,52 değer kazancıyla 7.586,93 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64 primle 21.564,85 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,85 artışla 12.341,86 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,49 primle 9.605,30 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 artışla 5.309,40 puanda seyrediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün akşam yaptığı açıklamada, koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ile sığınmacılar konusunda iyi bir uzlaşma sağladıklarını söyledi. Analistler, küresel piyasalarda ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin artmasına karşın göçmen sorununa ilişkin iyimserlikle birlikte Avrupa'da pay piyasalarının pozitif seyrettiğini belirtti.

