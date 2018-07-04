İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 azalarak 379,23 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,35 düşüşle 7.766,76 puan oldu.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13 azalışla 12.333,66 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 5.311,72 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla 9.658,40 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 013 düşüşle 21.740,10 puanda bulunuyor.
Analistler, bugün Avro Bölgesi, Almanya ve İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini belirterek, küresel piyasalardaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin takip edileceğini ifade etti.
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