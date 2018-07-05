İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 artışla 380,30 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,06 yükselişle 7.577,78 puan oldu.

Almanya'da fabrika siparişlerinin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesinin ardından DAX endeksi yüzde 0,7 artışla 12.333,51 puanda seyrediyor. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 kazançla 5.329,11 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,36 değer kazancıyla 9.793,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,53 primle 21.802,00 puanda bulunuyor.

Analistler, bu akşam yayımlanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, toplantı tutanaklarında Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade etti. Bugün ayrıca Avro Bölgesi, Almanya, Fransa ve İtalya'da perakende sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) açıklanacak.

