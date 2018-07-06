İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 artışla 382,12 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,28 yükselişle 7.624,18 puan oldu.

Almanya'da açıklanan sanayi üretimi endeksinin mayısta beklentilerin üzerinde artış kaydetmesinin ardından DAX endeksi yüzde 0,09 artışla 12.475,25 puanda seyrediyor. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 kazançla 5.381,11 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,55 değer kazancıyla 9.871,60 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,07 primle 21.921,72 puanda bulunuyor.

Analistler, ABD'nin Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasına bugün itibarıyla başladığını anımsatarak, Çin'den konuyla ilgili gelecek haber ve açıklamaların izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Bugün ABD'de açıklanacak haziran ayı istihdam raporunda tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, tarım dışı istihdamın 198 bin artmasının beklendiğini ifade etti.

