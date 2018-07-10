İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 artışla 385,10 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,12 yükselişle 7.797,20 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07 artışla 12.552,27 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 kazançla 5.410,15 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,18 değer kaybıyla 9.909,40 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yatay seyirle 22.036,47 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Almanya'da ZEW endeksleri ve İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, Brexit ile ilgili gelişmelerin de gündemi meşgul ettiğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Brexit ile ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle istifa eden bakanların yerine yeni atamalar yaptığına dikkati çeken analistler, yarın başlayacak NATO zirvesi öncesinde piyasalarda pozitif görünümün korunmasının beklendiğini söyledi

