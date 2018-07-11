İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,96 azalışla 382,53 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,99 düşüşle 7.615,23 puan oldu.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,19 azalarak 12.462,45 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 gerileyerek 5.383,90 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,95 değer kaybıyla 9.794,60 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 1,18 düşüşle 21.797,70 puanda bulunuyor.
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin konuşması ve Brüksel'de başlayacak NATO zirvesinde liderlerin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı adımlar ile ticaret savaşına ilişkin artan endişelerin piyasaları negatif etkilediğini kaydetti.
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