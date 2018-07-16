İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 artışla 385,24 puan olurken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi 7.663,20 puanla cuma günkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Almanya'da DAX endeksi 12.542,80 puanla yatay bir seyir izlerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 azalışla 5.428,56 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,15 artışla 9.747,90 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,16 primle 21.924,77 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ile ABD perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

