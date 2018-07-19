İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 endeksi 387,09 puanla, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de 7.677,83 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen altında dengelendi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 azalışla 12.743,70 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 gerilemeyle 5.439,22 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 9.780,20 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,2 yükselişle 22.019,15 puanda bulunuyor.
Analistler, Avrupa tarafında bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, İngiltere'de perakende satışların takip edileceğini belirterek, düşüşünü 3'üncü güne taşıyan avro/dolar paritesinin seyrinin yakından izleneceğini söyledi.
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