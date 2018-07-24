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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 10:29 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe pozitif başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 artışla 386,07 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,12 artışla 7.664,90 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,49 artışla 12.610,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 artışla 5.399,61 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,91 artışla 21.803,55 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,55 artışla 9.779,50 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi temmuz hizmet ve imalat sektörü PMI'nın takip edileceğini bildirdi.

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