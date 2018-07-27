İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 artışla 390,95 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13 artışla 12.825,40 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 artışla 7.690,99 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 kazançla 5.486,69 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,24 değer kazancıyla 9.803,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 primle 21.896,83 puanda bulunuyor.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olduğunu belirterek, Avrupa Merkez Bankası profesyonel tahminciler anketinin de izleneceğini bildirdi.
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