İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne İspanya hariç düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 azalarak 391,17 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,37 düşüşle 7.673,04 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,22 azalışla 12.831,22 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 düşüşle 5.487,40 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 21.895,62 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,12 değer kazancıyla 9.879,50 puanda bulunuyor.

Analistler, bu hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının piyasaların odağında yer aldığını belirterek, veri takviminin de yoğun olduğunu ifade etti.

Bugün Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi tüketici güven endeksi verisinin açıklanacağını kaydeden analistler, 1,16 desteği üzerinde tutunan avro/dolar paritesinin seyrinin de takip edilmesi gerektiğini söyledi.

