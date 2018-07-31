İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 artışla 391,16 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08 artışla 12.808,18 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 artışla 7.714,58 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 kazançla 5.496,13 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,26 değer kazancıyla 9.880,10 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,51 primle 21.052,76 puanda bulunuyor.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme ve enflasyon verilerinin yatırımcıların odak noktasında yer aldığını belirtti.
İhracat rakamları açıklandı
Vergi borcu yapılandırma için bugün son gün! 2018 Vergi borcu nereye nasıl ödenir?
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (31 Temmuz 2018)
MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (30 Temmuz dolar kuru)
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı
İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Okuyucu Yorumları 0 yorum