İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 artışla 391,82 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,04 azalışla 12.801,02 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 kayıpla 7.701,19 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 kazançla 5.518,52 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,17 değer kazancıyla 9.887,40 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 değer kaybıyla 22.191,70 puanda bulunuyor.
Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının piyasaların odağında olduğunu belirterek, Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini ifade etti.
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