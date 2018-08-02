İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 azalışla 389,46 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,12 gerileyerek 12.594,71 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 kayıpla 7.614,90 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 değer kaybıyla 5.471,38 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,47 azalışla 9.753,50 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,82 değer kaybıyla 21.612,94 puanda bulunuyor.
Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının takip edileceğini belirterek, bankanın politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak sonraki aylarda faiz artışı için ipuçları verebileceğini kaydetti.
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