İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İtalya ve İspanya hariç güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artışla 387,33 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24 kazançla 12.576,16 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 7.602,61 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 artarak 5.464,53 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,15 değer kaybıyla 9.683,40 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,16 kayıpla 21.380,03 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların odağında olduğunu belirterek, Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

