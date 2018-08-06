İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,59 artışla 389,75 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,09 kazançla 12.625,33 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 7.662,70 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 artarak 5.488,97 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 değer kazancıyla 9.775,50 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,10 primle 21.593,16 puanda bulunuyor.

Analistler, Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksi verileri ile ABD'nin bugün başlayacak İran yaptırımları ve Çin ile ticarete ilişkin açıklamalarının yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

