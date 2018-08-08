İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,40 artışla 390,49 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,40 kazançla 12.648,19 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 primle 7.718,48 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 artarak 5.521,31 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,52 değer kazancıyla 9.772,80 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,27 primle 21.853,25 puanda bulunuyor.

Analistler, Avrupalı firmaları ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından koruyabilmek amacıyla hazırlanan "Engelleme Mevzuatı"nın güncellenerek dün itibarıyla yürürlüğe girdiğini anımsatarak, bu gelişmeler ve artan küresel risk iştahı ile borsaların alış ağırlıklı bir seyir izlediğini kaydetti.

