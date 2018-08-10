İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,57 azalışla 387,86 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,89 düşüşle 12.557,80 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 değer kaybıyla 7.694,76 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 azalarak 5.453,35 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 1,02 değer kaybederek 9.655,05 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 1,11 azalışla 21.393,68 puanda bulunuyor.
Analistler, bugün İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'de ise enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.
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