İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,46 azalışla 384,10 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,78 düşüşle 12.326,59 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 değer kaybıyla 7.634,23 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 gerileyerek 5.392,14 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,78 değer kaybederek 9.528,25 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,68 azalışla 20.955,45 puanda bulunuyor.
Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını kaydetti.
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Borsa güne nasıl başladı?
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